Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Juli bis September um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Im Vorquartal hatte es wegen Corona-Nachholeffekten noch zu einem Plus von 13,5 Prozent gereicht. Dennoch wuchs die drittgrösste Volkswirtschaft Asiens deutlich schneller als die der Nummer eins China, die auf ein Plus von 3,9 Prozent kam.