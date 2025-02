Die Wirtschaftskraft lag im vierten Quartal um 6,2 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie am Freitag aus Regierungsdaten hervorgeht. Dies war etwas weniger als von Ökonomen mit 6,3 Prozent erwartet, aber mehr als die plus 5,8 Prozent im Sommer-Quartal. Im Vergleich zum Vorjahr kletterten Ende 2024 vor allem die Staatsausgaben mit 8,3 Prozent deutlich. Für Impulse sorgte auch der private Konsum mit plus 6,9 Prozent. Grund hier war auch die verbesserte Nachfrage in ländlichen Gebieten aufgrund sinkender Lebensmittelpreise.