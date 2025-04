Mit dem Vorschlag des Bundesrates würden gemäss Schätzungen jährlich rund 870 Millionen Franken weniger in die Staatskasse fliessen. Denn als «Zückerchen» sollen die Kinderabzüge von heute 6700 Franken auf 12'000 Franken erhöht und zwischen den Eltern hälftig aufgeteilt werden. Damit will der Bund Zweitverdienerinnen und Zweitverdiener dazu bewegen, in höherem Pensum zu arbeiten.