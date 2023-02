Sie machen den Zementhersteller in einem Schweizer Präzedenzfall vor Gericht für Klimaschäden in ihrer Umwelt verantwortlich und fordern Entschädigungen. "Wegen des Klimawandels steigt der Meeresspiegel, und bei Stürmen wird unsere flache Insel zunehmend überschwemmt", hiess es an einer Online-Medienkonferenz des Hilfswerks Heks vom Mittwoch, bei der sich auch die Betroffenen in Indonesien zu Wort meldeten. Der Klimawandel bedrohe die Existenz aller 1500 Menschen, die auf Pari nordwestlich der indonesischen Hauptstadt Jakarta lebten. So habe die Insel in elf Jahren elf Prozent ihrer Fläche verloren. Auch hätten die Fluten Konsequenzen auf das Einkommen.