Die Beteiligung an der chinesischen DNE Laser solle auf 100 von zuvor 70 Prozent erhöht werden, teilte Conzzeta am Mittwoch mit. Ein Preis für die Transaktion wird in der Meldung nicht genannt.

Mit dem Erwerb des ausstehenden Minderheitsanteils soll die Komplexität bei Bystronic reduziert werden, hiess es. DNE Laser werde am Markt weiterhin unter eigener Marke auftreten und Laser-Schneidanlagen für Einstiegskunden anbieten.

Im Juli 2016 hatte Bystronic eine Beteiligung von 51 Prozent am chinesischen Unternehmen erworben und diese im August 2019 auf 70 Prozent aufgestockt. Den Umsatzbeitrag für das vergangene Jahr lag den Angaben zufolge bei 83 Millionen Franken.

