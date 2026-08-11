Der Chemiekonzern Covestro meldete bereits Einschränkungen. «Aufgrund der akuten Niedrigwasserlage ist ​der Rohstoff- und Warenverkehr derzeit ​erheblich eingeschränkt», sagte ​ein Sprecher dem Blatt. Dies wirke ‌sich inzwischen auch auf die Rohstoffversorgung und die Produktion einzelner Betriebe aus. ​Eine ​Verlagerung auf ⁠die Strasse sei dem ​Sprecher zufolge kaum ⁠möglich, da ein einziges Binnenschiff ‌mit einer Tragfähigkeit von 1500 Tonnen rund 60 Lkw-Fahrten ‌ersetze.