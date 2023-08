Nach den langen Niedrigwasserperioden 2018 und 2022 ist der Wasserstand des Rheins an manchen Stellen auch in diesem Sommer wieder zu niedrig, um Frachtschiffe voll beladen fahren zu lassen. Bei der kritischen Engstelle Kaub fiel der Pegelstand am Montag auf ein Jahrestief. Mitte August 2022 wurden dort nur 32 Zentimeter gemessen, was zu erheblichen Einschränkungen der Binnenschifffahrt führte. Im vergangenen Jahr wurden 182 Millionen Tonnen Güter über die deutschen Wasserstrassen transportiert, ein Minus von 6,4 Prozent und der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung. Angesichts der schweren Hitzewellen in Südeuropa erwartet die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, dass sich dieser Abwärtstrend fortsetzt.