Per Januar 2020 übernimmt Philippe Wirth den Posten. Aktuell ist er noch CFO beim Unternehmen für Bankensoftware Crealogix. Wirth werde direkt an CEO Rudolf Hadorn berichten, teilte Gurit am Donnerstag mit. Bis zu seinem Amtsantritt im neuen Jahr wird Patrick Sparer, Group Controller, die Aufgaben des Finanzchefs ad interim übernehmen.

Seit März war bekannt, dass Gurit einen neuen CFO sucht. Angelo Quabba, der seit 2015 Finanzchef war, werde das Unternehmen bis September 2019 verlassen, um eine "weitere berufliche Herausforderung" anzunehmen, hiess es damals.

Bei Crealogix ist indes die Nachfolgeplanung für Wirth im Gang. Zu gegebener Zeit werde darüber informiert, teilte der Softwareanbieter am Donnerstag mit. Wirth, der seit April 2017 Finanzchef von Crealogix war, verlässt Crealogix demnach Ende Dezember 2019.

(AWP)