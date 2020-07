Dieser beläuft sich auf ein zweistelliges Millionenvolumen in US-Dollar, wie Interroll am Freitag mitteilte. Der Auftrag umfasse die Lieferung von Sortiersystemen für zwölf Standorte der "führenden E-Commerce-Plattform". Die Systeme würden sowohl an neuen als auch bestehenden Standorten des Kunden installiert.

Nötig geworden war die rasche Erweiterung der Vertriebsinfrastruktur bei der E-Commerce-Plattform, weil Kunden im Zuge des Covid-19-Ausbruchs vermehrt online bestellt haben, um das Social Distancing zu erfüllen.

(AWP)