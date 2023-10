Das Neugeschäft kletterte um 3,9 Prozent zum Vormonat und damit fast doppelt so stark wie erwartet, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit plus 1,8 Prozent gerechnet. Im Juli waren die Aufträge noch um revidiert 11,3 Prozent gesunken und damit so stark wie zuletzt zu Beginn der Corona-Krise im April 2020. «Der lange Abwärtstrend beim Auftragseingang scheint vorerst gestoppt zu sein», sagte Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, betonte aber wegen der mauen globalen Konjunktur: «Die Durststrecke im Verarbeitenden Gewerbe wird wohl anhalten.»