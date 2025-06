Protektionismus-Befürchtungen sinken

Nachdem die Furcht vor dem Protektionismus im April stark angestiegen war, haben sich die Ängste im Mai etwas gelegt. Laut der Umfrage gaben nur noch 35 Prozent der befragten Industrieunternehmen an, in den vergangenen zwölf Monaten von neuen protektionistischen Massnahmen betroffen gewesen zu sein. Und nur noch gut die Hälfte der Unternehmen rechne in Zukunft mit mehr protektionistischen Massnahmen.