⁠Das um Sportevents bereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) ‌legte im ersten ‌Quartal 2026 ​um 0,4 Prozent zu nach einem Plus von 0,2 Prozent im Vorquartal, wie das ‌Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe ​erwies sich dabei ​als massgebliche ​Stütze.