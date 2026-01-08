Während die Nachfrage aus dem Inland im November um ‌6,5 Prozent zum Vormonat zulegte, wuchs die aus dem Ausland um 4,9 Prozent. Dabei nahm die Nachfrage aus der Euro-Zone um 8,2 Prozent zu, die aus dem Rest der Welt um 2,9 Prozent. Im ‍weniger schwankenden Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von September bis November um 4,0 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. «Lässt man die stark schwankenden Grossaufträge aussen vor, sind die Orders zum dritten Mal in Folge gestiegen. Das ist positiv», sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer und fügte hinzu: «Aber die ​Kerngrösse der Auftragseingänge hat den seit 2024 etablierten Seitwärtskanal noch nicht nach oben durchstossen.»