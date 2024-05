Er hebt seine Schätzung für den Gewinn je Aktie (EPS) in den Jahren 2024 bis 2026 um zehn bis zwölf Prozent an. SFS werde in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld aufgrund von neue Verträgen und Kosteneinsparungen voraussichtlich ein leichtes organisches Umsatzwachstum und eine Verbesserung der Gewinnmarge auf Stufe EBIT im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr erzielen.