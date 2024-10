Tata studierte in den USA an der Cornell University Architektur und kehrte anschliessend nach Indien zurück. Ab 1962 arbeitete er für den Konzern, den sein Urgrossvater fast ein Jahrhundert zuvor gegründet hatte. Tata übernahm den Vorsitz 1991 und führte die Gruppe mehr als zwei Jahrzehnte. Insbesondere durch hochkarätige Übernahmen richtete er die Tata global aus. Am bekanntesten in Europa wurde der Kauf des Stahlherstellers Corus 2007 für 13 Milliarden Dollar. Es folgte 2008 die Übernahme der Automarken Jaguar und Land Rover für 2,3 Milliarden Dollar. Nach seinem Ausscheiden bei der Tata Group machte Ratan Tata als Investor in indische Startups von sich reden.