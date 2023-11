Mit Blick auf die Zukunft verheißen die Frühindikatoren im Oktober nichts Gutes für die zukünftige Produktion, schreiben die Ökonomen der ING Bank in einer Reaktion. Nach einer ersten Stabilisierung im September schwächten sich die Produktionserwartungen und umfragebasierten Auftragseinschätzungen im Oktober erneut ab. Die Lagerbestände sind etwas zurückgegangen, bleiben aber weiterhin zu hoch. Die gestrigen Daten zu den Industrieaufträgen für September bestätigten den schwachen Ausblick. Es sieht alles danach aus, dass die deutsche Industrieproduktion in absehbarer Zeit eher seitwärts tendieren wird als an Dynamik zu gewinnen, so die Bank weiter.