Die Industrieproduktion allein war gegenüber dem Vorjahr mit -0,1 Prozent nur minimal rückläufig. Ein Effekt aus den ganzen Zolldiskussionen, die im April mit dem sogenannten «Liberation Day» von Donald Trump angefangen hatten, zeigt sich insofern, als die Produktion im Vorfeld davon bzw. im ersten Quartal um hohe 7,5 Prozent gestiegen war und damit im zweiten Jahresviertel eine Normalisierung stattgefunden hat.