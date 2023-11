«Der heutige PMI-Wert wird die Erwartungen an die politische Unterstützung weiter erhöhen», sagte Zhou Hao, Ökonom bei Guotai Junan International. «Die Fiskalpolitik wird im kommenden Jahr im Rampenlicht stehen und vom Markt genau beobachtet werden.» Die chinesische Wirtschaft hatte in diesem Jahr Schwierigkeiten, nach dem Ende der Pandemie einen kräftigen Aufschwung zu erzielen. Sie wurde durch die sich verschärfende Krise am Immobilienmarkt, die Verschuldungsrisiken der lokalen Regierungen, das langsame globale Wachstum und geopolitische Spannungen ausgebremst.