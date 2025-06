Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 49,4 Punkte, wie S&P am Montag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der höchste Stand seit August 2022. Die erste Schätzung wurde damit bestätigt. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet. Der Indikator bewegt sich weiter knapp unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.