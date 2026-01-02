Zudem wurde die erste Schätzung für die Stimmung in den Industriebetrieben nach unten revidiert, nachdem zunächst ein Wert von 49,2 Punkte gemeldet worden war. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet. Der Stimmungsindikator rutschte mit dem Dämpfer weiter unter die Schwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet.