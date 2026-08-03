«Obwohl sich die Lieferengpässe und der energiebedingte Preisdruck im Erhebungszeitraum im Juli leicht abgeschwächt haben, bleiben die Belastungen in der Lieferkette und die Energiepreise angesichts der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten auf einem hohen Niveau», kommentiert Chris Williamson, Chefökonom bei S&P Global. Dies könne die Produktion einschränken und die Nachfrage in den kommenden Monaten weiter dämpfen.