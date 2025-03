«Es ist noch zu früh, um von einer Erholung zu sprechen, aber der PMI deutet darauf hin, dass das verarbeitende Gewerbe wieder Fuss fassen könnte», kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank. «Nach fast drei Jahren der Rezession könnten wir also in den kommenden Monaten ein wenig Wachstum sehen.» Hilfreich wären eine schnelle Regierungsbildung in Deutschland, politische Stabilität in Frankreich und eine Einigung über Zollfragen mit den USA.