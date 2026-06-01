Besonders stark fallen die Subventionen in China aus. Chinesische Firmen erhielten demnach zwischen 2005 und 2024 ‌im Schnitt drei- bis achtmal mehr staatliche Unterstützung als ihre Konkurrenten in den OECD-Ländern. Die Hilfen zahlten sich aus: Rund 60 Prozent der ​globalen Marktanteilsgewinne chinesischer Firmen in den vergangenen 20 ​Jahren seien auf Subventionen zurückzuführen - international liegt ​dieser Wert nur bei 22 Prozent. Eine nennenswerte Steigerung der Produktivität oder ‌der Rentabilität sei damit jedoch nicht einhergegangen, hiess es.