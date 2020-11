Die FirstElement Fuel Inc. hat ein Kompressorsystem für die Einrichtung eines Tankstellennetzwerks für Wasserstoff in Kalifornien bestellt. Die Kompressoranlage ist für eine Wasserstoff-Umfüllanlage in Nordkalifornien bestimmt, wie Burckhardt Compression am Dienstag mitteilte. Gebaut wird die Anlage im indischen Pune mit einer verkürzten Lieferzeit, um den Zeitplan des Gesamtprojekts einzuhalten. Zum finanziellen Umfang des Auftrags werden keine Angaben gemacht.

FirstElement Fuel arbeitet mit dem Bundesstaat Kalifornien, Honda, Toyota, Mitsui und Air Liquide zusammen, um ein Tankstellennetzwerk für Wasserstoff zu entwickeln.

Laut BC ist dies der erste derartige Kompressorauftrag in den USA. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Wasserstoff sei ein neues Team gegründet worden, das sich der Betreuung der Kunden in diesem rasch wachsenden Markt widme.

(AWP)