In der Region Amerika nahm der Umsatz in Lokalwährungen um 3,8 Prozent auf 70,9 Millionen Franken etwas weniger ab als in Europa. Der erfolgreiche Ausbau der Kundenbasis habe sich insbesondere in der positiven Entwicklung in der Fokusindustrie Elektromobilität gezeigt. Geholfen hat hier aber auch eine kleinere Akquisition in Kanada.