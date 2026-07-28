Die Europäische Fussball-Union reagierte mit scharfer Kritik auf die Berichte. «Damit wird eine Grenze überschritten, die die für den Fussball verantwortlichen Institutionen niemals überschreiten dürften», teilte der Dachverband mit. Die UEFA nehme die Sache sehr ernst. «Die Seele und die Führung des Fussballs sind keine Handelsware - erst recht nicht bei völliger Intransparenz darüber, wer finanziell davon profitiert. Niemand von uns ist Eigentümer des Fussballs. Er steht der FIFA nicht zum Verkauf», hiess es in dem Statement weiter.