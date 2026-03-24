Ähnlich klingt es bei Vontobel. Der Ausblick könne die Erwartungen nicht erfüllen, heisst es von Michael Foeth. Sowohl beim Umsatz als auch bei der EBIT-Marge habe er sich mehr erhofft. Dadurch müsse er seine Schätzungen um 10 Prozent senken, was zu einem tieferen Kursziel von 115 nach bislang 126 Franken führe. Neben dem eher schwachen Ausblick habe Inficon zudem die Dividende leicht gesenkt, beim Free Cashflow seine Schätzung um 20 Prozent verfehlt und die einzelnen Sparten hätten sich eher gemischt entwickelt.