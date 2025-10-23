«Auch Inficon enttäuscht mit den Zahlen zum dritten Quartal 2025», kommentiert der ZKB-Analyst. Die Gründe für die tiefere EBIT-Marge seien aber gut nachvollziehbar und dürften durchaus eher temporär sein. Die Frage wird sein, ob sich die Marge schnell wieder Richtung 20 Prozent erholt oder ob es eher noch ein paar Quartale brauche.