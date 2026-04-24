In den ersten drei Monaten 2026 stieg der Umsatz um gut 14 Prozent auf 181,0 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Alle Marktsegmente bis auf Security & Energy hätten starkes Wachstum gezeigt. Der Auftragseingang habe sich ebenfalls stark entwickelt, die book-to-bill Ratio lag klar über 1.