Schlechtere Profitabilität

Den Betriebsgewinn (EBIT) für 2025 beziffert das Unternehmen auf 112,3 Millionen Dollar - nach 136,0 Millionen im Vorjahr. Die Betriebsgewinnmarge erreichte somit rund 16,7 Prozent und lag damit im Rahmen des Zielbands von 16 bis 17 Prozent. 2024 hatte die Marge noch bei 20,3 Prozent gelegen.