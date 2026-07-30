Ausblick erneut angehoben

Erst mit den Zahlen zum ersten Quartal hatte Inficon den Ausblick angehoben, nun werden die Jahresziele erneut erhöht. So rechnet Inficon dank des starken ersten Halbjahres, des hohen Auftragseingangs und der Beschleunigung im Halbleiterzyklus neu mit einem Umsatz von 750 bis 780 Millionen Dollar. Zuvor war das Unternehmen von 710 bis 750 Millionen ausgegangen. Auch die Spanne für die Betriebsgewinnmarge wird auf 19 bis 20 Prozent (von bisher 18 bis 20 Prozent) eingeengt.