Ausblick gesenkt

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich das Unternehmen noch vorsichtiger und senkt die Ziele erneut. Nun erwartet die Firmenspitze einen Umsatz von 660 bis 680 Millionen Dollar, nachdem sie bisher 660 bis 690 Millionen angepeilt hatte. Die Gewinnmarge wird angesichts der Probleme auf rund 16 bis 17 Prozent gesenkt, nachdem bisher rund 18 Prozent gegolten hatten.