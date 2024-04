In den ersten drei Monaten 2024 sank der Umsatz von Inficon leicht um 2,5 Prozent auf 154,2 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Unter Berücksichtigung der negativen Währungseinflüsse in Höhe von 0,4 Prozentpunkten lag das Umsatzminus bei 2,1 Prozent.