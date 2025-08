So soll die Segmentergebnis-Marge 2024/25 im hohen Zehn-Prozentbereich liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Neubiberg bei München mit. Zuletzt hatte Infineon einen mittleren Zehner-Prozentbereich in Aussicht gestellt. Erst im Mai hatte der Dax-Konzern seine Prognose wegen des schwachen US-Dollars sowie der US-Zölle gesenkt. Der Umsatz soll mit etwa 14,6 Milliarden Euro leicht sinken.