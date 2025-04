Im laufenden Jahr sei in der künftig zu Infineon gehörenden Sparte ein Umsatz von 225 bis 250 Millionen Dollar zu erwarten, bei einer Bruttomarge von 60 Prozent - «mit einem starken Potenzial für eine weitere Wachstumsbeschleunigung durch den einzigartigen, weltweiten Zugang von Infineon zu Automotive-Kunden», wie es in der Mitteilung hiess. Zudem seien Einsparungen in Forschung und Entwicklung sowie in der Fertigung zu erwarten. In der vor dem Verkauf stehenden Sparte beschäftige Marvell mehrere hundert Mitarbeiter.