Der ‌Umsatz von Infineon ⁠sei auf ein Rekordhoch von 4,17 Milliarden ⁠Euro gestiegen, teilte der Chipkonzern am Montag mit. Dies ‌sei ein Plus von ‌13 Prozent im ​Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Segmentergebnis habe sich um 19 Prozent auf 797 Millionen Euro und die entsprechende Marge um rund einen Prozentpunkt ‌auf 19,1 Prozent verbessert. Mit diesen beiden Kennzahlen blieb das Unternehmen jedoch leicht hinter ​den Markterwartungen zurück.