Der Umsatz von Infineon sei auf ein Rekordhoch von 4,17 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Chipkonzern am Montag mit. Dies sei ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Segmentergebnis habe sich um 19 Prozent auf 797 Millionen Euro und die entsprechende Marge um rund einen Prozentpunkt auf 19,1 Prozent verbessert. Mit diesen beiden Kennzahlen blieb das Unternehmen jedoch leicht hinter den Markterwartungen zurück.
Auf Basis der aktuellen Ergebnisse präzisierte Infineon den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/2026. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 16,3 Milliarden Euro. Bislang hatte es ein deutliches Plus prognostiziert. Der bereinigte Free Cash Flow werde voraussichtlich bei 1,85 statt 1,65 Milliarden Euro liegen. Bei der Segmentergebnis-Marge rechne es weiterhin mit einem Wert von rund 20 Prozent.
(Reuters)