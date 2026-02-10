Mit dem Geld sollen einerseits in diesem Jahr fällig werdende Anleihen ​refinanziert werden, wie Infineon am ‌Dienstag mitteilte. Zum ‌anderen sollen Bankkredite abgelöst werden, die das Unternehmen aus Neubiberg bei München für den 2,5 Milliarden Dollar teuren Kauf des ⁠Geschäfts mit Netzwerk-Komponenten für Fahrzeuge von Marvell aufgenommen hat. Zudem dienen die Anleihen zur ​Finanzierung der 570 Millionen Euro schweren ‌Übernahme von Teilen ‍des Sensor-Geschäfts von AMS-Osram.