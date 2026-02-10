Mit dem Geld sollen einerseits in diesem Jahr fällig werdende Anleihen refinanziert werden, wie Infineon am Dienstag mitteilte. Zum anderen sollen Bankkredite abgelöst werden, die das Unternehmen aus Neubiberg bei München für den 2,5 Milliarden Dollar teuren Kauf des Geschäfts mit Netzwerk-Komponenten für Fahrzeuge von Marvell aufgenommen hat. Zudem dienen die Anleihen zur Finanzierung der 570 Millionen Euro schweren Übernahme von Teilen des Sensor-Geschäfts von AMS-Osram.
Die Emission sei mehrfach überzeichnet gewesen. Begeben wurden eine fünfjährige Anleihe über 750 Millionen Euro, die mit drei Prozent verzinst wird, eine achtjährige Anleihe über ebenfalls 750 Millionen Euro mit einem Coupon von 3,5 Prozent und eine elfjährige Tranche über 500 Millionen Euro, die sich mit 3,75 Prozent verzinst.
(Reuters)