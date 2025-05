Derzeit werden Rechenzentren den Angaben zufolge hauptsächlich durch dezentralen Wechselstrom versorgt. Dies geschieht über einzelne Netzteile in den Servern, die ihn dann in den von der Elektronik benötigten Gleichstrom umwandeln. Dies führt jedoch zu Verlusten bei der Stromübertragung und -umwandlung. Diese sollen durch die neue Technologie verringert werden. Schätzungen zufolge wird jedes Rack – die standardisierten Schränke, die die eigentliche Serverhardware aufnehmen – in Rechenzentren für Anwendungen in der Künstlichen Intelligenz (KI) bis Ende des Jahrzehnts ein Megawatt (MW) Strom verbrauchen.