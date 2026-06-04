GianLuigi Mandruzzato, Ökonom bei EFG, betont in einem Kommentar, dass der starke Schweizer Franken ebenfalls dazu beitrage, die Risiken einer importierten Inflation und von Zweitrundeneffekten des Energiepreisschocks auf die Inlandspreise zu begrenzen. Die heutigen Daten deuten darauf hin, dass die Schweizer Inflation im 2. Quartal etwas höher ausfallen werde als die SNB im März prognostiziert hatte.