Eine weitere Herausforderung ist dem Bericht zufolge ​der immense ​Finanzierungsbedarf von Künstlicher Intelligenz (KI), da zahlreiche Unternehmen ⁠zig Millionen in den Ausbau von Rechenzentren stecken. ​Neun grosse Technologiekonzerne müssten bis ⁠2030 Investitionen von 4,1 Billionen Dollar stemmen. Würde die Hälfte davon über Anleihen ‌finanziert, könnten diese neun Firmen 15 Prozent der weltweiten Unternehmensanleihen ausmachen. Da Techriesen wie Amazon, Google und Microsoft bereits einen grossen Teil der ‌Börsenwerte ausmachen, könnte eine stärkere Verflechtung der Aktien- und Anleihemärkte die ​Risikostreuung für Anleger erschweren, sagte Di Noia. Es sei daher fraglich, ob der Markt ein Angebot dieser Grössenordnung aufnehmen könne, warnte die OECD.