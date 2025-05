Im März hatte die Zentralbank den Leitzins zum fünften Mal in Folge auf noch 0,25 Prozent gesenkt. Notenbankpräsident Martin Schlegel hatte wiederholt betont, dass die SNB zur Wahrung der Preisstabilität ihren Leitsatz notfalls auch wieder in den negativen Bereich absenken würde. Auch die von US-Präsident Donald Trump mit seinen Zollankündigungen losgetretenen Turbulenzen könnten die SNB zu einer weiteren Zinssenkung veranlassen. Schlegel hatte jüngst vor einer Wachstumsabschwächung in der Schweiz gewarnt.