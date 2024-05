Kurz vor der Zinssitzung der EZB zieht die Inflation im Euroraum wieder an. Obwohl der Anstieg einen Tick stärker ausfiel als erwartet worden war, gilt eine Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) auf ihrem Zinstreffen am Donnerstag dennoch weiter als wahrscheinlich. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Mai um 2,6 Prozent binnen Jahresfrist, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten 2,5 Prozent erwartet. Noch im April lag die Rate bei 2,4 Prozent. Die Kerninflation, in der die schwankungsanfälligen Preise für Energie- und Lebensmittel sowie für Alkohol und Tabak ausgeklammert werden, nahm auf 2,9 Prozent zu nach 2,7 Prozent im April.