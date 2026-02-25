Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt ‌eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an, die als optimal für die Wirtschaft im Währungsraum gilt. Die EZB kann laut Bundesbankchef Joachim Nagel beim Zinskurs allerdings ​über kurzfristige Abweichungen von ihrem Inflationsziel hinwegsehen. Laut Nagel könnte ​diese Marke in den kommenden beiden Jahren ​zwar leicht unterschritten werden. Für die mittlere Frist deuteten die Prognosen aber darauf hin, dass ‌das Inflationsziel genau getroffen werde. Die EZB entscheidet am 19. März wieder über den Leitzins. Den Währungshütern werden dann auch erste Daten zur Inflation im Februar ​vorliegen. Die ​EZB sieht ihre Geldpolitik zurzeit ⁠gut positioniert - eine Überzeugung, die EZB-Chefin Christine Lagarde ​jüngst bekräftigte. Dies gilt als ⁠Signal, dass vorerst keine Zinsänderung ansteht. Dennoch muss die Zentralbank laut ‌Lagarde flexibel bleiben. Denn der Ausblick ist aus Sicht der Währungshüter nach wie vor von Unsicherheit geprägt, was insbesondere auf anhaltende globale ‌handelspolitische Unsicherheiten und geopolitische Spannungen zurückzuführen ist.