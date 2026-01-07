Die Inflation in Deutschland ​fiel im Dezember überraschend auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur ‌noch um 1,8 Prozent zum Vorjahresmonat ⁠nach jeweils 2,3 Prozent im ‌Oktober und November, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag erklärt hatte. Einen niedrigeren ‍Wert gab es zuletzt im September 2024 mit 1,6 Prozent. Fachleute hatten nur Dezember einen ​Rückgang auf 2,1 Prozent vorhergesagt. Die nach europäischen ‍Standards berechnete Inflationsrate sank auf 2,0 Prozent, nach 2,6 Prozent im November.