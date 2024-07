Die Verbraucherpreise zogen im Juni in der 20-Länder-Gemeinschaft binnen Jahresfrist nur noch um 2,5 Prozent an, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten das erwartet. Noch im Mai hatte sich die Teuerungsrate auf 2,6 Prozent erhöht nach 2,4 Prozent im April. Für die Europäische Zentralbank (EZB) ist das Abflauen der Teuerung im Juni eine gute Nachricht. Sie kommt damit ihrem Ziel einer Inflationsrate von 2,0 Prozent wieder ein Stück weit näher.