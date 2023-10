«Auftakt für eine beginnende Rezession»

Die EZB strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an, die sie als ideal für die Entwicklung der Wirtschaft ansieht. In Deutschland schrumpfte das BIP im Sommer leicht, in Italien stagnierte die Wirtschaft. Frankreich schaffte ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent und in Spanien sprang ein Plus von 0,3 Prozent heraus. Laut EZB-Chefin Lagarde bleibt die Konjunktur im Euroraum wahrscheinlich für den Rest des Jahres schwach.