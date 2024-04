Die EZB hat auf ihrer jüngsten Zinssitzung vergangene Woche zwar an den Zinsen erneut nicht gerüttelt. Sie stiess aber die Tür für eine mögliche baldige erste Zinssenkung weit auf. Am Dienstag sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde dem Sender CNBC, der Prozess des Abebbens der Inflation verlaufe wie erwartet. Sofern kein zusätzlicher Schock auftrete, werde es an der Zeit sein, in angemessen kurzer Frist die restriktive Geldpolitik abzuschwächen. Eine Reihe von Währungshütern hat bereits auf den Juni als möglichen Starttermin für die Zinswende hingewiesen. Die nächste Zinsentscheid der EZB steht am 6. Juni in Frankfurt an.