Angesichts des ‍nachlassenden Inflationsdrucks hat die EZB ihren Leitzins von Mitte ​2024 bis Mitte 2025 in mehreren Schritten auf 2,0 Prozent halbiert und seither die ‌Füsse stillgehalten. Die Europäische ⁠Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ‌ihres Chefvolkswirts Philip Lane vorerst keine Zinsänderung debattieren, falls die ‍Wirtschaft auf Kurs bleibt. Er zeigte sich jüngst zuversichtlich, dass sich die ​Inflation im Euroraum nachhaltig bei ‍2 Prozent stabilisieren werde.