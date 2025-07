Im Juni betrug die Teuerungsrate in der 20-Länder-Gemeinschaft 2,0 Prozent, nach 1,9 Prozent im Mai, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte und damit eine Schätzung von Anfang Juli bestätigte. Die EZB peilt mittelfristig eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an, die sie als optimal für die Konjunktur im Euroraum erachtet. Viele Ökonomen erwarten nun bei der Sitzung am 24. Juli eine Zinspause der EZB. Je nach Auswirkungen des Zollkonflikts mit US-Präsident Donald Trump könnten die Währungshüter bis Jahresende ihre Geldpolitik noch einmal lockern.