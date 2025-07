Im Juni betrug die Teuerungsrate in der 20-Länder-Gemeinschaft 2,0 Prozent, nach 1,9 Prozent im Mai, wie das EU-Statistikamt Eurostat zu vorläufigen Berechnungen am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet, allerdings war die Teuerung in Deutschland - der grössten Volkswirtschaft der Euro-Zone - überraschend leicht gefallen. Die EZB peilt mittelfristig eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an, die sie als optimal für die Konjunktur im Euroraum erachtet.